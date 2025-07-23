Beykoz'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beykoz Keçilik Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botumuzca yedeklenerek Poyrazköy Limanı'nda emniyete alındı." ifadesi kullanıldı.
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