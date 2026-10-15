Beykoz'da toprak dolan otomobil kurtarıldı, sahibi 15 metre kadar sürüklendiğini söyledi - Son Dakika
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Beykoz'da toprak dolan otomobil kurtarıldı, sahibi 15 metre kadar sürüklendiğini söyledi

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Beykoz\'da toprak dolan otomobil kurtarıldı, sahibi 15 metre kadar sürüklendiğini söyledi
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Beykoz Ortaçeşme'de sağanak sonrası çamur ve toprak, Hoşgör Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine yağdı. Araç hasar görürken ölen ya da yaralanan olmadı; otomobil iş makinesiyle toprak yığınından çıkarıldı, araç sahibi yaklaşık 15 metre sürüklendiğini söyledi.

BEYKOZ'da sağanak sonrası park halindeki otomobilin üzerine yağmur suyuyla yumuşayan toprak doldu. Olayda ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

İstanbul'da sağanak nedeniyle Ortaçeşme Mahallesi Hoşgör sokakta park halinde bulunan otomobilin üzerine çamur ve toprak yağdı. Aracını akşam saatlerinde park eden Gencay Küçükşahin sabah işe gitmek için aracının yanına geldiğinde aracının üzerinin toprakla dolduğunu gördü. Yetkililere haber veren Küçükşahin'in aracı iş makinesi yardımıyla toprak ve çamur yığının içinden kurtarılıdı.Olayda ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

'ARACI YAKLAŞIK 15 METRE SÜRÜKLEMİŞ'

Araç sahibi Gencay Küçükşahin, "Akşam mesai dönüşü işten geldim.Baktım toprak kaymış. Afet yapacak birşey yok. Yaklaşık 15 metre kadar sürüklemiş aracı.Baya güçlü demek ki. Akşamn buraya paerl etmiştim aracımı " dedi.

Kaynak: DHA
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