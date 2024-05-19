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(İSTANBUL) - Beykoz'da yeni dönemin ilk fideleri dağıtıldı. 605 bin sebze fidesinden ilçedeki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve Çiftçi Belgesi'ne (ÇB) sahip 344 çiftçi başta olmak üzere talepte bulunan tüm çiftçiler yararlanacak.

Beykoz Belediyesi tarafından tarımsal üretimi artırmak ve çiftçiyi desteklemek üzere üretilen fideler yaz sezonu öncesinde dağıtıldı. Cumhuriyetköy'deki Beykoz Köy Pazarı'nda yapılan dağıtım törenine Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adına Meclis 1. Başkan Vekili Taner Aksu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık katıldı.

Taner Aksu ve Ahmet Atalık, yazlık sebze fidelerini sembolik olarak belirlenen 12 çiftçiye teslim ederek, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.

Aksu törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Sizlere Genel Başkanımız Özgür Özel Bey'in, Ekrem İmamoğlu ve Alaattin Köseler Başkanlarımızın selam ve sevgilerini iletiyorum. Biliyorsunuz İstanbul'da ilk ücretsiz fide dağıtımını İBB Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu başlattı, mazot, gübre ve hayvan yemi destekleriyle köylülerimiz yeniden üretime döndü. Biz de bugün Beykozlu çiftçimize yeni dönemin ilk fidelerini dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkan'ımız Alaattin Köseler'in vaat ettiği gibi Beykozluyu Beykoz'da tutmak için ilk hamlemiz tarım ve hayvancılığı, bunlara bağlı satış alanlarını geliştirmek olacaktır. Dağıtılan fideler sayesinde, yerel üretim güçlenecek hem de ithalata olan bağımlılığımız azalacak. Kış sezonuyla 1 milyon fide dağıtımı yapacağız."

KAYITLI ÇİFTÇİLİK TEŞVİK EDİLİYOR

Beykoz Belediyesi'nin fide desteğinden öncelikli olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunan çiftçiler ile Ziraat Odası'nda kaydı bulunan Çiftçi Belgeli toplam 344 üretici yararlanacak. İlk dağıtımın ardından diğer çiftçiler Beykoz Belediyesi'nin fide üretim serasına gelerek fidelerini alabilecek.

MODERN FİDE ÜRETİM SERASI

Fideler, Beykoz Belediyesi'nin kendi tesisi olan Tohum ve Fide Üretim Serası'nda yetiştiriliyor. Cumhuriyetköy'de 16 bin 40 metrekarelik alanda modern yöntemlerle faaliyet gösteren seranın 2 bin 16 metrekarelik alanında kapalı, 14 bin 24 metrekarelik kısmında ise açık yetiştiricilik yapılıyor. Tarımsal üretim en büyük harcama kalemini oluşturan tohum ve fide maliyetini azaltmak amacıyla kurulan serayla tarlada verim ve çiftçini kazancının artması hedefleniyor.

Beykoz Belediyesi, yaz sezonunun ardından kış aylarında da 1 milyon fide dağıtmayı hedefliyor.