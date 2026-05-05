Beykoz'daki Su Kesintisi Sona Erdi

05.05.2026 20:42
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), hava ve basınç dengesizlikleri nedeniyle Beykoz'da yaşanan su kesintisinin sona erdiğini bildirdi.

İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İdaremiz ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Beykoz ilçesinde yaşanan hava ve basınç dengesizliği kaynaklı geçici su kesintisi tamamen sona ermiş olup, ilçe genelindeki tüm mahallelerimize su temini yeniden sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İBB'nin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) internet sitesinde yapılan açıklamada, Elmalı Terfi İstasyonu ile Elmalı Arıtma Deposu'nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kavacık bölgesini besleyen ana isale hattının geçici olarak devre dışı bırakıldığı, su temininin Çavuşbaşı Su Deposu üzerinden alternatif hat aracılığıyla sağlandığı belirtilmişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, manevra odasında meydana gelen teknik arızalar nedeniyle 29 Nisan saat 12.00 ile 30 Nisan saat 05.00 arasında zorunlu su kesintisinin uygulandığı ve arızaların giderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Sisteme yeniden su verilmesi sonrasında ise içme suyu hattında 200 milimetre çaplı boru arızası meydana gelmiş, 2 Mayıs'ta saat 12.00-16.00 arasında ilave bir kesinti yapılarak söz konusu arıza da giderilerek tekrar su verilmiştir. Söz konusu hattın yeniden devreye alınmasının ardından oluşan hava ve basınç dengesizlikleri nedeniyle Beykoz ilçesi İncirköy, Soğuksu ve Gümüşsuyu mahallelerinin özellikle üst kotlarında geçici olarak su temini sağlanamamıştır. İdaremizce konuya ilişkin çalışmalar, sahadaki ekiplerimizin koordinasyonunda kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup, sistemin en kısa sürede tam kapasiteyle hizmet vermesi için süreç titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: AA

