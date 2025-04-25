Beykoz Millet Bahçesi Protokolü İmzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beykoz Belediyesi arasında "Beykoz Millet Bahçesi Ortak Hizmet Protokolü" imzalandı.

Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Beykoz Millet Bahçesi'nin isminin Osmanlı döneminde "Hünkar Çayırı", günümüzde de "Beykoz Çayırı" diye de bilindiğini söyledi.

Bu alanın içerisinde İshak Ağa Çeşmesi de olduğunu anlatan Alpay, bu alanda yıllarca festivaller ve etkinlikler düzenlendiğini, ayrıca vatandaş tarafından da gezinti ve rekreasyon alanı olarak kullanıldığını dile getirdi.

Bu alanın önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Alpay, "Yapım süreci diğer kamu kurum ve kuruluşu tarafından tamamlandı. Ancak büyük bir alanın bakımı, tekrar yenilenmesi ve renovasyon ihtiyacı duyuldu. Biz İBB olarak Beykoz Belediyesi ile birlikte yasaya göre İBB Meclisinden de oy birliğiyle geçirerek ortak hizmet protokolü yaptık. Artık bundan sonra kalan işlerin yapımını İBB'nin hizmet ve yapım kalitesi ile vizyonunu, Beykoz Belediyesinin vizyonu ile birleştirerek son noktayı koyacağız." ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ise bugün Beykoz'un doğasına, tarihi dokusuna yakışan bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Millet bahçesinin, doğal yapısıyla yaşamla kurulan bağı güçlendiren, sosyal ihtiyaçlara cevap veren ve toplumsal buluşmalara ev sahipliği yapacak bir mekan olduğunu dile getiren Gürzel, proje içinde Millet Kıraathanesi, spor tesisi, basketbol, voleybol ve futbol sahası ile kaykay pisti, tartan atletizm pisti ve yürüyüş parkuru olduğunu belirtti.

Gürzel, bugünkü protokolle bu alanın bakımından eksikliklerinin tamamlanmasına kadar bütün süreçleri birlikte yöneteceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpay ve Beykoz Belediyesi Başkanvekili Gürzel, Beykoz Millet Bahçesi Ortak Hizmet Protokolü'nü imzaladı.