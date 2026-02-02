Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Çebi: "Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'a Yönelik Uygulamalara Artık Son Verilmeli" - Son Dakika
Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Çebi: "Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'a Yönelik Uygulamalara Artık Son Verilmeli"

02.02.2026 16:12  Güncelleme: 16:54
Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Serkan Çebi, tutuklu bulunan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık sorunlarına dikkat çekerek, cezaevinde tutulmasının hukuki ve vicdani yönlerini sorguladı. Çebi, sağlık haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Serkan Çebi, "Kanser hastalığının nüks etme riski bulunan, çok ciddi sağlık sorunları yaşayan bir belediye başkanı neden ailesinden kentinden ve kendi doktorundan uzak bir cezaevinde tutulmaktadır? Neden tutukluğu devam etmektedir. Bu sorular yalnızca hukuki değil, aynı zamanda vicdani sorulardır. Seçilmiş Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'a yönelik bu uygulamalara artık son verilmelidir" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi şubat ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Vekili Çebi yönetiminde yapıldı.

Toplantıda konuşan Çebi, 19 Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Çalık'ın sağlık sorunlarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Hastane ve cezaevi arasında adeta mekik dokuyan Sayın Başkanımız hayati riskler taşıyan bir sağlık süreci yaşarken ameliyat sonrası kontroller için ameliyatı gerçekleştiren kendi doktoru tarafından muayene edilme talebine rağmen başka bir hastaneye sevk edilmiş ve hastaneler arasında sevkler ile kendisine birçok sıkıntı yaşatılmıştır. Kanser hastalığının nüks etme riski bulunan, çok ciddi sağlık sorunları yaşayan bir belediye başkanı neden ailesinden kentinden ve kendi doktorundan uzak bir cezaevinde tutulmaktadır? Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan seçilmiş bir yerel yönetici, neden aylar boyunca ailesinden, sevdiklerinden hizmet ettiği komşularından ve vatandaşlarımızdan koparılmaktadır? Neden ameliyatını yapan hekime değil de rızası dışında başka bir hastaneye sevk edilmektedir? Neden kendisi hakkında kanunda yer alan başkaca hukuki tedbirler uygulanmamakta ve tutukluluğu devam etmektedir. Bu sorular yalnızca hukuki değil, aynı zamanda vicdani sorulardır. Buradan açıkça ifade etmek isterim ki seçilmiş Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'a yönelik bu uygulamalara artık son verilmelidir."

"İnsan hayatını ve sağlık hakkını yok sayan bu tabloya bir an önce son verilmesini temenni ediyorum"

Çebi, merhametin, sabrın, dayanışmanın ve adaletin derinden hissedildiği mübarek ramazan ayının herkese bir kez daha insan onurunun, hakkaniyetin ve vicdanın ne denli kıymetli olduğunu hatırlattığını belirterek, "İnşallah, bu manevi iklim, ülkemizde yaşanan tüm acıların, haksızlıkların son bulduğu, adalet ve esenliğin herkese ulaştığı günlere de vesile olur. Ramazanın tüm milletimize, özellikle de zor günler geçiren tüm kardeşlerimize sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Sözlerimi, adaletin, vicdanla birlikte var olabildiği günlere olan inancımızı yitirmeden, bu mücadeleyi sürdüreceğimizi belirterek noktalamak istiyorum. İnsan hayatını ve sağlık hakkını yok sayan bu tabloya bir an önce son verilmesini temenni ediyor, tüm kalbimizle umut ediyoruz" dedi.

Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, CHP Grup Sözcüsü Erkan Erdoğan ve AK Parti Grup Sözcüsü Tahir Abuş gündem dışı söz aldı. Toplantının ikinci birleşiminin, 5 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA

