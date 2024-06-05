Beylikdüzü Belediyesi Dünya Çevre Günü'nde kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Dünya Çevre Günü'nde kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı

Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında kıyı ve deniz dibi temizliği yaparak farkındalık yaratmayı amaçladı. Etkinlikte çıkarılan atıklar sahilde sergilendi.

05.06.2024 15:56  Güncelleme: 16:18
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı. 'Denizler Kolay Kirlenecek Kadar Küçük, Zor Temizlenecek Kadar Büyük' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, çıkarılan atıklar, farkındalık yaratmak için bir süre sahilde sergilendi.

Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 'Denizler Kolay Kirlenecek Kadar Küçük, Zor Temizlenecek Kadar Büyük' sloganıyla Gürpınar sahilinde farkındalık yaratacak bir etkinliğe imza attı. Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçe belediyeleriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün organize ettiği programda, Beylikdüzü Belediyesi Nefes Sualtı Dalış Ekibi ile Guru Dive Doğa Sporları ve Eğitim Merkezi Dalgıç Ekibi deniz dibi temizliği yaparak, denizden cam şişe, telefon, plastik ambalaj ve metal kutu gibi atıkları çıkardı. Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak için bir süre sahilde sergilendi.

40 torba çöp toplandı

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şefi Tuncay Canpolat, "Beylikdüzü, insanların nefes aldığı, doğasıyla, manzarasıyla ve temizliğiyle dikkat çektiği bir bölge. Bugün burada 40 torba çöp topladık. Bunların içeriği genel olarak ambalaj atıklarından oluşuyor. Bizim amacımız çevre temizliği konusunda bir farkındalık yaratmak. İnsanların bu güzel manzarada doğanın tadını çıkarmasını, burayı nasıl görmek istiyorlarsa öyle bırakmalarını istiyoruz. Bu konularda bize destek olurlarsa inanın gücümüzü daha farklı ve daha büyük projelerde kullanabiliriz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi Dünya Çevre Günü'nde kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı - Son Dakika

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