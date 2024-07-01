Beylikdüzü Belediyesi ile Beijing-Daxing Havalimanı Kenti Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi ile Beijing-Daxing Havalimanı Kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Beylikdüzü Belediyesi olarak öncü işler yapmaya, yenilikçi proje ve çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Mehmet Murat Çalık, "Bu imza töreni ile dünyada bir ilki birlikte gerçekleştireceğiz. İnsanlık için, ortak geleceğimiz için birlikte çözümler üreteceğiz. Birlikte güç olacağız, güçlü olacağız" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi ile Beijing-Daxing Havalimanı Kenti arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı. Başkan Çalık ile Beijing-Daxing İlçe Komitesi Genel Sekreteri Wang Youguo arasında imzalanan protokolle; ekonomik, teknolojik ve kültürel alanda uluslararası iş birlikleri yapılacak.

İmza töreni öncesi konuşan Başkan Çalık, öncü işler yapmaya, yenilikçi proje ve çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti. Çalık, şunları kaydetti:

"Yaptığımız işlerin sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Tüketim alışkanlıklarımızın dünyayı yaşanmaz bir hale getirdiği ortada. Bu sorunları ancak küresel iş birliği ile çözebiliriz. Doğanın bozduğumuz dengesini yeniden sağlamak için bu bütüncül küresel farkındalığın oluşturulması çok önemli. Dünyada her gün 850 bin insan aç yatıyor. 4.5 milyar insan nitelikli suya erişemiyor. İşte bu gerçekler kapsamında, gerçekleştireceğimiz iş birliğini çok önemsiyorum. Bu noktada Çin ve Türkiye'nin öncülüğünde; tüm dünyada ekonomik, sosyal ve siyasal bir dönüşümün olanaklı olduğunu görüyoruz. Çin, ekonomik gücü ve teknolojik yenilikçiliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin de, Atatürk devrimlerine bağlı laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak kıtaları birleştiren jeopolitik coğrafyasının kemer rolü birleştiğinde; iş birliğimizin yeni dünya düzeni için, insanlığın varoluşu için çok önemli ve çok özel bir yeri olduğuna inanıyoruz. Bir meslek insanı, şehir plancısı bir belediye başkanı olarak, memleketimize yakışan öncü işler yapmak istiyorum. Pandemi döneminde dayanışma köprüleri kurmak ve vatandaşlarımızın yanında olmak için Dayanışma Askıları yaptık. O gün Çin Devlet Televizyonunun dayanışma askısını haberleştirmesi bu günlerin işareti oldu diyebilirim. Ülkemizde 1393 belediye bulunuyor. Bu belediyelerin hepsi, teknik, idari, sosyal ve teknolojik alanda ortak iş birliği yapmaya hazırlar. Özellikle geliştirilecek finansal modeller ile ciddi gelişmeler elde etmek mümkün. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu ilişkilerin geliştirilmesi için öncü olmaya hazırız."