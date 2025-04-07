Beylikdüzü Belediyesi Meclisi, Başkan Çalık'ın Tutukluluğunu Kınadı

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi Meclisi, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi başkanlığında toplandı. Beylikdüzü'nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutukluluğuna dikkati çeken Çebi, "Kendisine olan inancımız ve desteğimiz tamdır. Hukukun üstünlüğüne olan güvenimiz ile adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Meclisi, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi başkanlığında toplandı. Ttoplantıda, ihtisas komisyonları seçimleri yapılırken 2024 yılı Denetim Komisyonu Raporu da kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, şunları söyledi:

"Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, şu an haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunmaktadır. Kendisine olan inancımız ve desteğimiz tamdır. Hukukun üstünlüğüne olan güvenimiz ile adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine inanıyoruz. Bu süreçte hepimize düşen görev, halkımızın iradesine ve hizmet beklentisine en güçlü şekilde sahip çıkmaktır. Sayın Başkanın soruşturma dosyasına dayanak yapılan konu ile ilgili daha önce Cumhuriyet Başsavcılığınca verilmiş ve mahkeme denetiminden geçerek kesinleşmiş bir takipsizlik kararı mevcuttur. Hatta aynı konuyla alakalı o dönem kaymakamlık soruşturma izni dahi vermemiştir. Buna karşın Sayın Başkanımız bugün Silivri zindanlarında esaret altındadır. Tüm temennimiz hem ülkemiz hem de Beylikdüzü'müz için adaletin hızla tecelli etmesi ve Ekrem Başkanımız ve diğer tüm seçilmiş belediye başkanlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmasıdır.

Bizler de bu süreçte Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın vizyonu ve kararlılığıyla 415 bin komşumuz için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yine bu süreçte meclis grubumuz, bürokrat arkadaşlarımız ve tüm personelimiz ile Beylikdüzü'ne hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediyemizin hizmetleri durmayacak. Sayın Başkanımızın çok kıymet verdiği 'Beslenme Saati' uygulamamızdan, birbirinden keyifli etkinliklere kadar yaptığımız tüm çalışmalar tüm hızıyla devam edecektir. Her şart ve koşulda komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz."