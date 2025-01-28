Beylikdüzü Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine Ücretsiz Kişisel Bakım Hizmeti - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine Ücretsiz Kişisel Bakım Hizmeti

Beylikdüzü Belediyesi, huzurevi sakinlerine saç kesimi ve kişisel bakım hizmetleri sunarak onların yaşam kalitesini artırmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

28.01.2025 17:22  Güncelleme: 18:51
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara keyifli bir gün yaşatmak amacıyla huzurevi sakinlerinin saç kesimini ve diğer kişisel bakım işlemlerini gerçekleştirdi.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçede yaşayan huzurevi sakinlerine ücretsiz kuaför ve kişisel bakım hizmetleri verildi. Etkinlik boyunca huzurevi sakinlerinin saç kesimi ve diğer kişisel bakım işlemleri profesyonel ekipler tarafından yapıldı.

"Beylikdüzü'nde yalnızlığa yer yok"

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaş almış bireylerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Büyüklerimiz, geçmişten bugüne uzanan bir köprü, hayat tecrübeleriyle bizlere rehber olan en değerli varlıklarımızdır. Onların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü'nde yalnızlığa yer yok. Yaş almış bireylerin yüzünü güldürmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak bizler için bir onurdur. Büyüklerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Buna katkımız olursa ne mutlu bize" dedi.

Huzurevi sakinleri ise sunulan hizmetlerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek Beylikdüzü Belediyesi'ne ve emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine Ücretsiz Kişisel Bakım Hizmeti - Son Dakika

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