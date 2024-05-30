Beylikdüzü Belediyesi Okuma Yazma Kursu'ndan 25 öğrenci mezun oldu

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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin Okuma Yazma Kursu'ndan bu yıl 25 öğrenci mezun oldu. 7 ay süren kurstan mezun olan öğrenciler, katılım belgelerini Başkan Mehmet Murat Çalık'ın elinden aldı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlama ve ilçedeki okuma-yazma oranını artırma amacıyla hayata geçirdiği Okuma Yazma Kursu yeni mezunlarını verdi. 7 ay süren eğitimin ardından kursu başarıyla tamamlayan 25 öğrenci, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törenle katılım belgelerini aldı.

Bir dönem boyunca emek veren kursiyerlerin belgelerini Başkan Çalık, projenin fikir sahibi olarak hayata geçirilmesini sağlayan Zehra Çalık ve ilçe protokolü takdim etti.

"Muazzam bir iş başardınız"

Projede emeği olan herkese teşekkür eden Başkan Çalık, "Muazzam bir iş başardınız. Evlatlarınıza muhteşem bir örnek olacaksınız. İnşallah bunun devamı gelir. Öğrenmenin yaşı yok. Hepinizin emeğine sağlık" dedi.

Projenin destekçisi olan ve gönüllü öğretmenliğini yapan Zehra Çalık ise "Şu an çok mutluyum. Hepinizle gurur duyuyorum. En büyük teşekkürü öncelikle sizin kendinize yapmanızı istiyorum. Emeklerinize sağlık. Kendiniz için bir şey yapıp bir adım attınız. Ben eminim bunun devamı da gelecek ve çok da güzel olacak" diye konuştu.