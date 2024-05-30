Beylikdüzü Belediyesi Okuma Yazma Kursu'ndan 25 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beylikdüzü Belediyesi Okuma Yazma Kursu'ndan 25 öğrenci mezun oldu

Beylikdüzü Belediyesi'nin Okuma Yazma Kursu'ndan bu yıl 25 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet töreninde öğrencilere katılım belgeleri verildi. Başkan Çalık, emeği geçenlere teşekkür etti.

30.05.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin Okuma Yazma Kursu'ndan bu yıl 25 öğrenci mezun oldu. 7 ay süren kurstan mezun olan öğrenciler, katılım belgelerini Başkan Mehmet Murat Çalık'ın elinden aldı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlama ve ilçedeki okuma-yazma oranını artırma amacıyla hayata geçirdiği Okuma Yazma Kursu yeni mezunlarını verdi. 7 ay süren eğitimin ardından kursu başarıyla tamamlayan 25 öğrenci, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törenle katılım belgelerini aldı.

Bir dönem boyunca emek veren kursiyerlerin belgelerini Başkan Çalık, projenin fikir sahibi olarak hayata geçirilmesini sağlayan Zehra Çalık ve ilçe protokolü takdim etti.

"Muazzam bir iş başardınız"

Projede emeği olan herkese teşekkür eden Başkan Çalık, "Muazzam bir iş başardınız. Evlatlarınıza muhteşem bir örnek olacaksınız. İnşallah bunun devamı gelir. Öğrenmenin yaşı yok. Hepinizin emeğine sağlık" dedi.

Projenin destekçisi olan ve gönüllü öğretmenliğini yapan Zehra Çalık ise "Şu an çok mutluyum. Hepinizle gurur duyuyorum. En büyük teşekkürü öncelikle sizin kendinize yapmanızı istiyorum. Emeklerinize sağlık. Kendiniz için bir şey yapıp bir adım attınız. Ben eminim bunun devamı da gelecek ve çok da güzel olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi Okuma Yazma Kursu'ndan 25 öğrenci mezun oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
10:24 Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:06:32. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi Okuma Yazma Kursu'ndan 25 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement