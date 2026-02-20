Beylikdüzü Belediyesi'nden Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, yaş almış ve özel gereksinimli vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırırken, iftara yetişemeyenler için de ilçenin belirlenen noktalarında çorba ikramında bulunuyor.
Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, yaş almış ve özel gereksinimli vatandaşlara her gün sıcak yemek desteği sağlıyor. Belediye, iftara yetişemeyenler için de ilçenin belirlenen noktalarında çorba ikramı yapıyor.
