Beylikdüzü Belediyesi'nden Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, yaş almış ve özel gereksinimli vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırırken, iftara yetişemeyenler için de ilçenin belirlenen noktalarında çorba ikramında bulunuyor.

