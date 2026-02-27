Beylikdüzü'nde Ramazan İçin Yoğun Mesai Devam Ediyor

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, fırın denetimlerini de artırarak ilçe halkının sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

