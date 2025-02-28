Beylikdüzü Belediyesi Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı için tüm hazırlıklarını tamamladı. İbadethaneler temizlendi, gıda denetimleri yapıldı ve ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımları yapılacak. Ramazan boyunca cami gezileri düzenlenecek.

28.02.2025 16:19  Güncelleme: 16:48
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri fırın ve iş yerlerinin denetimlerini yaparken, ibadethaneler de temizlenerek Ramazan'a hazırlandı. Scak yemek ve kumanya destekleri de Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Ramazan ayı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Beylikdüzü Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu ilçede hakim kılacak.

Ramazan öncesi belediye ekiplerince ibadethaneler kapsamlı bir şekilde temizlenirken, ilçe genelindeki gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler de sıklaştırıldı. Sıcak yemek ve kumanya yardımları da yine Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine kesintisiz bir şekilde ulaştırılacak.

Ramazan boyunca cami ziyaretleri

Belediye, Ramazan boyunca cami gezileri düzenleyecek. Bu çerçevede salı, çarşamba ve perşembe günleri; Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii gezilecek.

Geziye ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, belediyenin resmi sitesi olan 'www.beylikduzu.istanbul' adresini ziyaret edebilecek.

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, şu açıklamayı yaptı:

"Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, sadece ekmeğimizi, soframızı değil, aynı zamanda dertlerimizi de paylaşma ayıdır. Beylikdüzü'nde ihtiyacı olan tüm komşularımızın yanında olabilmek için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Bizleri daha mutlu ve aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan bu dayanışma ve paylaşma duygusudur. Ülkece içinde bulunduğumuz ekonomik darboğazın yıkıcı etkilerini Beylikdüzü'nde en aza indirmek için ekip arkadaşlarımla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan'ın evlerinize birlik ve beraberlik, sofralarınıza ise bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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