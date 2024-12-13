Beylikdüzü Belediyesi, 'Yuvam Olur Musun' Projesi ile Ödül Kazandı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi, 'Yuvam Olur Musun' Projesi ile Ödül Kazandı

Beylikdüzü Belediyesi, 'Yuvam Olur Musun' internet sitesi projesiyle Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü. Proje, sokak hayvanlarının sahiplenilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

13.12.2024 11:50  Güncelleme: 12:50
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, "Yuvam Olur Musun" projesiyle 'Akıllı Şehir Uygulamaları' kategorisinde Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, 10'uncu kez sahiplerini buldu. 10 kategoride 55 projenin yarıştığı ödül töreninde Beylikdüzü Belediyesi, "Yuvam Olur Musun" internet sitesi projesiyle'Akıllı Şehir Uygulamaları' kategorisinde ödüle layık görüldü. Belediye adına ödülü; Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, Bilgi İşlem Müdürü Tuğçe Ceylan ve projede görev alan çalışanlar aldı.

Sokak hayvanı sahiplenmek artık daha kolay

"Yuvam Olur Musun" isimli internet sitesi Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının yeni yuvalarına daha kolay bir şekilde kavuşabilmesi için geliştirildi. Site üzerinden sokak hayvanı sahiplenmek isteyenler, hayvanların cinsiyeti, yaşı ve türü gibi özelliklerini görerek kolayca başvuru yapabilecek. Site içerisinde kedi ve köpeklerle ilgili çeşitli bilgilendirici yazılar da yer alıyor. Siteye ulaşmak için 'https://yuvamolurmusun.beylikduzu.istanbul/' bağlantısı kulanılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi, 'Yuvam Olur Musun' Projesi ile Ödül Kazandı - Son Dakika

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