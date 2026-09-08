Beylikdüzü D-100'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Ramazan İŞİKLİ/İSTANBUL,(DH)- BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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