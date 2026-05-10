Beylikdüzü'nde Anneler Günü Etkinliklerle Kutlandı

10.05.2026 16:45  Güncelleme: 09:56
(İSTANBUL) - Beylikdüzü'nde Anneler Günü kutlamaları kapsamında belirlenen noktalarda çiçek dağıtımı yapılırken; anneler kamptan farkındalık çalışmasına kadar çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. Belediye meclis üyeleri de şehit anneleri başta olmak üzere ziyaretler yaparak annelerin gününü kutladı.

Beylikdüzü Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla ilçede anlamlı etkinliklere imza attı. Her yıl yoğun ilgi gören ve renkli görüntülere sahne olan Anne-Çocuk Kampı'nda bu yıl da anneler, çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe ve macera dolu bir hafta sonu geçirdi. Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kampı'nda gerçekleşen ve iki gün süren etkinlikte; kampçılık ve çadır kurma, gece yürüyüşü ve yıldızlarla yön bulma gibi eğitimlerin yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da yapıldı.

Çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçiren anneler, etkinlik dolayısıyla Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkür etti. Öte yandan, Belediyenin Engelsiz Yaşam Merkezi'nden hizmet alan annelerin katılımıyla "Önce Ben" Anneler Günü etkinliği düzenlendi. LamON9 Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen farkındalık programında uzman eğitmenler eşliğinde nefes çalışması yapıldı.

Anlamlı gün çiçeklerle kutladı

Anneler Günü kapsamında ayrıca belirlenen noktalarda çiçek dağıtımı gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu ve belediye meclis üyeleri, Yaşam Vadisi ve Beylik Pazarı'nda annelere çiçek takdim ederek günün anlam ve önemine vurgu yaptı.

Belediye meclis üyeleri ayrıca, şehit Ahmet Akdal'ın annesi Remziye Akdal ve Süheyla Çetiner'i ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: ANKA

