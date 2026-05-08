Beylikdüzü'nde Bakım Evinde Şiddet Olayı

08.05.2026 21:11
Beylikdüzü'ndeki özel bakımevinde yaşanan şiddet olayında 1 kişi tutuklandı, 3 zanlı serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde özel bir bakımevinde yaşanan şiddet olayına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde 27 Nisan'da bazı çalışanların hastalara şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçildi.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, bakımevinde görevli mesul müdür ile 3 çalışan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli S.M, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler E.B, G.B. ve B.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakanlık açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da özel bakımevindeki görüntülere ilişkin yazılı açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, 27 Nisan'da meydana gelen olayın Bakanlığa intikal etmesiyle ivedilikle teftiş başlatıldığı, olayın İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği bildirilmişti.

Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitinin yapıldığı, ilgili personelin iş akdinin derhal feshedildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup, tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
