Beylikdüzü\'nde Cipte Yangın

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BEYLİKDÜZÜ'nde seyir halindeki cipin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, cip kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi mevkii, Edirne istikametinde seyir halindeki cipin motor bölümünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki cipin motor bölümünden dumanların çıktığı gören sürücü, aracı durdurarak, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, cip kullanılamaz hale geldi.