Yangın, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi mevkii, Edirne istikametinde seyir halindeki cipin motor bölümünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki cipin motor bölümünden dumanların çıktığı gören sürücü, aracı durdurarak, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, cip kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Cipte Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?