Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük, Beylikdüzü'nde Anıldı

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük'ü düzenlenen törenle andı.

Beylikdüzü Belediyesi, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ü düzenlenen törenle andı. Yaşam Vadisi'nde yer alan Rauf Denktaş Anıtı'nda düzenlenen anma programı, çelenk sunma töreni ile başladı. Programa, Beylikdüzü Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray, Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve Kıbrıs gazileri katıldı.

"KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişki sarsılmaz kardeşlik bağıdır"

Denktaş ve Küçük'ün Kıbrıs Türk halkı için verdiği mücadeleye dikkati çeken Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Rauf Denktaş yalnızca bir siyasetçi değil; bir halkın onurunu, kimliğini ve geleceğini omuzlarında taşıyan güçlü bir liderdi. O zor zamanların insanıydı. Müzakere masalarında sabırla direnen, baskılar karşısında geri adım atmayan, halkın varlığını bir imzaya teslim etmeyen bir devlet aklıydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler yalnızca diplomatik ya da ekonomik bağlantılar değildir. Bu ilişki ortak tarih, ortak kültür ve ortak kader bilincine dayanan sarsılmaz kardeşlik, kan bağı ve can bağıdır. Rauf Denktaş'ı anlatırken onun yolunu açan Dr. Fazıl Küçük'ü anmadan geçmek mümkün değildir. Kendisi yalnızca bir hekim değil, toplumunu iyileştirmeye çalışan bir aydın, zor zamanlarda halkın sesi olan bir liderdir. Kıbrıs Türk halkının en zor dönemlerinde kalemiyle direndi, sözleriyle cesaret verdi, mücadelesiyle bir halkın özgüvenini ayağa kaldırdı. Onun da aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, minnetle anıyoruz. Merhum Rauf Denktaş'ın aziz hatırasını Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde bulunan anıtımızda yaşatmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz."

"İki liderimizi de saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz"

KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise "Dr. Fazıl Küçük karanlık içerisinde savrulan Kıbrıs Türk halkını bir araya toplayan, sahip olduğu değerleri yeniden hatırlatarak cesaret veren, fedakarlığın ne olduğunu davranışlarıyla kanıtlayan gerçek bir lider ve halk adamıydı. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ise Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yön veren, tarihe iz bırakmış, Kıbrıs sevdalısı, egemenlik tutkusu ve siyasi dehası hayli parlak, anavatan Türkiye'ye yürekten bağlı bir liderdi. Türk milletinin gönlünde çok özel yere sahip olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

"Bulunduğumuz bu anlamlı mekan sıradan bir anıt değildir"

Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş ise şunları söyledi:

"Bu iki büyük lider, aynı davanın iki tamamlayıcı yüzüdür. Biri mücadelenin öncüsü, diğeri o mücadelenin devlet mimarıdır. Bu vesileyle Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 42'nci yılında, Rauf Raif Denktaş'ı ise vefatının 14'üncü yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Bulunduğumuz bu anlamlı mekan sıradan bir anıt değildir. Bu anıtın buraya yapılmasının çok özel ve derin bir anlamı vardır. Rauf Denktaş ve ailesi yaklaşık 20 yıl Beylikdüzü'nde komşuluk yapmış, bu ilçenin sosyal hafızasında derin izler bırakmıştır. Şahsım ve Denktaş ailesi adına bu anlamlı eserin hayata geçmesinde emeği geçen iki özel insana şükranlarımızı saygıyla sunmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a yürekten teşekkür ediyorum. En kısa sürede aramıza dönmelerini diliyorum."