Beylikdüzü\'nde Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

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(İSTANBUL) İstanbul Valiliği Beylikdüzü'nde bir binada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Valilik, doğalgaza bağlı olduğu belirlenen patlamada 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Valilik açıklamasında yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi de yer aldı.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."