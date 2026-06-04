Beylikdüzü'nde Dünya Çevre Günü'ne Özel Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Dünya Çevre Günü'ne Özel Farkındalık Etkinliği

04.06.2026 17:35  Güncelleme: 18:41
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Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile Piri Reis Parkı'nda çevre temizliği etkinliği düzenledi. Gönüllüler atık toplayarak geri dönüşüm ve sıfır atık bilincine dikkat çekti.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle Piri Reis Parkı'nda çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinlikte, gönüllülerin topladığı atıklarla geri dönüşüm, sıfır atık ve çevre bilinci konularına dikkat çekildi.

Çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak, geri dönüşüm ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Piri Reis Parkı'nda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte gönüllüler, çevreye atılan çöpleri toplayarak temiz bir çevre için örnek bir çalışmaya imza attı.

ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Beylikdüzü Belediyesi Çevre Yönetim Şefi Mine Büyük Pelit, özellikle Piri Reis Parkı çevresinde piknik sonrası bırakılan atıkların çevre kirliliğine neden olduğunu vurgulayarak, "Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte katılımcılar sahildeki çöpleri temizledi. Topladığımız atıkları bir alanda biriktirerek çevreye bırakılan atık miktarını gözler önüne sermek istedik. Amacımız vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak ve çöplerin yere değil, çöp konteynerlerine atılması gerektiğini hatırlatmak" dedi.

Yeşil alanların ve kıyı bölgelerinin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Pelit, çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Dünya Çevre Günü'ne Özel Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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