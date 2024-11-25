Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını 62 Saatten Fazla Sürüyor

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Beylikdüzü'nde, fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve müdahalesine rağmen yaklaşık 62 saattir devam ediyor.

Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de bulunan, plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada, 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin takviye edildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümleri kısmen çöktü. Yangının meydana geldiği fabrikanın çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Ambulans ve sağlık ekipleri alanda hazır bekletilirken yıkılma riski nedeniyle fabrikaya girilemediği için robotik araçlarla veya dışarından müdahaleyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yaklaşık 62 saattir süren yangının alevli olmadığı görülürken yapıdan yoğun şekilde siyah dumanın çıkması dikkati çekiyor.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen fabrikaya çıkan yollar polis ekiplerince kapatıldı.

Sivil araçların buraya geçişlerine izin verilmiyor.