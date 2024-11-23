Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını: 7 Saatten Fazla Süredir Müdahale Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını: 7 Saatten Fazla Süredir Müdahale Ediliyor

Beylikdüzü\'nde Fabrika Yangını: 7 Saatten Fazla Süredir Müdahale Ediliyor

Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangın 7 saattir devam ediyor, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

23.11.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesi 7 saattir sürüyor.

Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan plastik ev gereçleri üreten 6 katlı 50 bin metrekarelik fabrikada gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Beylikdüzü başta olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa Yakalarındaki ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı.

İtfaiyenin, zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ambulansların da hazır bekletildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmı çökmeler meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları 7 saattir devam ediyor.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Plastik, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını: 7 Saatten Fazla Süredir Müdahale Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
12:09 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
15:26 Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:26 Teoman: Instagram’dan güzel kızları takip ediyorum Teoman: Instagram'dan güzel kızları takip ediyorum
15:11 WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor
15:10 İngiltere’nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi
15:02 Doğukan Manço babası Barış Manço’nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var Doğukan Manço babası Barış Manço'nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var
14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:57 MOSSAD davası: 2 kişi tahliye edildi MOSSAD davası: 2 kişi tahliye edildi
14:44 Kılıçdaroğlu’na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı Kılıçdaroğlu'na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 13:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını: 7 Saatten Fazla Süredir Müdahale Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.