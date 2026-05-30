Beylikdüzü'nde Fren Boşaldı, Otobüs TIR'a Çarptı - Son Dakika
Beylikdüzü'nde Fren Boşaldı, Otobüs TIR'a Çarptı

30.05.2026 13:50
Beylikdüzü'nde freni boşalan İETT otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı; şoför yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan İETT otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, yanında bulunan otomobile de zarar verdi. Otobüs şoförünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halinde olduğu sırada freni boşalan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, şoförünün kontrolünden çıkarak park halindeki TIR'a çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, yanında bulunan otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförü Cahit E. (57), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Yaşam, İETT, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 14:13:27. #7.13#
