Beylikdüzü\'nde Hemşire Hastane Odasında Ölü Bulundu

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Beylikdüzü'nde yakını için refakatçi olarak kalan hemşire, hastane odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 13 Mayıs'ta Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede tedavi gören yakını için refakatçi olarak kalan S.B. adlı hemşireyi görevliler hastane odasında cansız halde buldu.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, hemşirenin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda S.B'nin, gece saatlerinde daha önceden tanıştığı anestezi doktoru F.A'nın yanına gittiği, ardından ölü bulunduğu odaya geldiği belirlendi.

Bunun üzerine F.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hemşire S.B'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hemşirenin kesin ölüm nedeni, hazırlanacak adli tıp raporunun ardından belli olacak.

Hemşirenin kendisine uyku ilacı enjekte ettiğini öne sürdü

Şüpheli F.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, daha önce birliktelik yaşadıklarını öne sürdüğü S.B'nin hastaneye geldiğini, kendi kullandığı odaya geçtiklerini, talebi üzerine kendisine serum aracılığıyla ağrı kesici enjekte ettikten sonra odadan ayrıldığını, döndüğünde ise S.B'nin kendisine uyku ilacı enjekte ettiğini gördüğünü savunduğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkartıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.