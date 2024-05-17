Beylikdüzü'nde Hemşire Hastane Odasında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Hemşire Hastane Odasında Ölü Bulundu

Beylikdüzü\'nde Hemşire Hastane Odasında Ölü Bulundu

Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede refakatçi olarak kalan hemşire S.B., hastane odasında ölü bulundu. İncelemeler sonucunda, hemşirenin daha önceden tanıştığı anestezi doktoru F.A. ile birlikte olduğu ve ardından ölü bulunduğu odaya gittiği belirlendi. Şüpheli F.A. ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17.05.2024 21:29
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Beylikdüzü'nde yakını için refakatçi olarak kalan hemşire, hastane odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 13 Mayıs'ta Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede tedavi gören yakını için refakatçi olarak kalan S.B. adlı hemşireyi görevliler hastane odasında cansız halde buldu.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, hemşirenin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda S.B'nin, gece saatlerinde daha önceden tanıştığı anestezi doktoru F.A'nın yanına gittiği, ardından ölü bulunduğu odaya geldiği belirlendi.

Bunun üzerine F.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hemşire S.B'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hemşirenin kesin ölüm nedeni, hazırlanacak adli tıp raporunun ardından belli olacak.

Hemşirenin kendisine uyku ilacı enjekte ettiğini öne sürdü

Şüpheli F.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, daha önce birliktelik yaşadıklarını öne sürdüğü S.B'nin hastaneye geldiğini, kendi kullandığı odaya geçtiklerini, talebi üzerine kendisine serum aracılığıyla ağrı kesici enjekte ettikten sonra odadan ayrıldığını, döndüğünde ise S.B'nin kendisine uyku ilacı enjekte ettiğini gördüğünü savunduğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkartıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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