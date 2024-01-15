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Beylikdüzü'nde hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde bulunan Beysan Sanayi Sitesi'ndeki hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, iş yerinde soğutma çalışmaları yapıldı ve hasarın boyutu araştırılıyor.

Beylikdüzü\'nde hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü
15.01.2024 - 06:33,  Güncelleme: 06:34
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Beylikdüzü'nde hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkıtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, iş yerinde soğutma çalışması yapıldı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde hidrolik makine üretim ve depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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