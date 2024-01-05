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Beylikdüzü'nde Hırsızlar Teknoloji Mağazasının Dağıtım Aracını Soydu - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Hırsızlar Teknoloji Mağazasının Dağıtım Aracını Soydu

Beylikdüzü'nde bir teknoloji mağazasının dağıtım aracını takip eden hırsızlar, çalışanların ürün teslimine çıktığı sırada 3 çamaşır makinesi ile bir televizyonu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mağaza yetkilileri ise yaşanan olayın 100 bin liralık bir zarara yol açtığını belirtti.

05.01.2024 - 09:47,
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BEYLİKDÜZÜ'nde hırsızlar bir teknoloji mağazasının dağıtım aracını takip etti. Çalışanların ürün teslimine çıktığı sırada 3 çamaşır makinesi ile bir televizyonu yaklaşık 2 dakika içinde çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 2 Ocak Salı günü 10.25 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir teknoloji mağazasında dağıtım elemanı olarak çalışan Dursun Ali Baylav ve Bektaş Ergül, 46 ZA 541 plakalı kapalı kasa kamyonetle, ürün teslimi yapacakları sokağa geldi. Baylav, ürün teslimi yapmak için Ergül ile binanın 6. katına çıktı. Bu sırada kamyoneti takip eden hırsızlar, beyaz renkli bir minibüsle olay yerine geldi. Minibüsten inen 5 kişi, kamyonetten 3 çamaşır makinesiyle bir televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"100 BİN LİRALIK ZARARIMIZ VAR"

Yaşananları anlatan Dursun Ali Baylav, "Dağıtımcı olarak çalışıyoruz, beyaz eşya dağıtımında. O gün de ürün dağıtırken Kavaklı bölgesinde 1 dakikalık sürede, 3 makine bir televizyonumuz gitti. Ortalama 100 bin liralık bir zararımız var. Mağduruz. Normal şartlarda tek kişi dağıtıma çıkardım, birisi arabada kalırdı. Ürünler ağır olduğundan mecbur yardım etmek zorunda kalıyoruz. 1-1.5 dakika arasında, 4-5 kişi iniyorlar arabadan, zaten kamera kayıtları da mevcut, plaka yok, kişilerin yüzleri maskeli, elleri eldivenli. Bu yüzden bir sonuca ulaşılamıyor. 1.5 dakika içerisinde toplam 4 adet ürünümüz çalınıyor maalesef" dedi.

Beylikdüzü\'nde Hırsızlar Teknoloji Mağazasının Dağıtım Aracını Soydu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Hırsızlar Teknoloji Mağazasının Dağıtım Aracını Soydu - Son Dakika
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