Beylikdüzü Belediyesi'nden Müzeler Haftası'nda İstanbul'un Belleğine Yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü Belediyesi'nden Müzeler Haftası'nda İstanbul'un Belleğine Yolculuk

21.05.2026 16:41  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında düzenlediği ücretsiz gezi programıyla vatandaşları İstanbul’un kültürel ve sanatsal mirasıyla buluşturdu. Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi başta olmak üzere birçok müze ziyaret edildi.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlediği ücretsiz gezi programına katılan vatandaşlar, İstanbul'un kültürel ve sanatsal mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalar yürüten Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik ücretsiz bir gezi programı düzenledi.

18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası dolayısıyla gerçekleşen programın ilk durağı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde yer alan ve ilçe belediyeleri arasında ilk eğitim tarihi müzesi olma özelliğini taşıyan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi oldu. Eğitim tarihine ışık tutan objeler, eski dönem okul materyalleri ve dönemsel belgeler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

KÜLTÜREL MİRASLA BULUŞAN ÖZEL GEZİ

Katılımcıların yoğun ilgisi ile gerçekleşen gezi kapsamında rehberler eşliğinde Atatürk Devrimleri Müzesi, Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi, Mübadele Müze Evi, Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi, İmzalı ve Birinci Baskı Kitaplar Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi ile Sadberk Hanım Müzesi ziyaret edildi.

Her biri farklı bir döneme ve belleğe ev sahipliği yapan müzeler, katılımcılara tarihi mekanları keşfetme imkanı sundu. Tarihi belgeler, özel koleksiyonlar ve çağdaş sanat eserleriyle buluşan katılımcılar, İstanbul'un kültürel belleğini yakından tanıdı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nden Müzeler Haftası'nda İstanbul'un Belleğine Yolculuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:35:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi'nden Müzeler Haftası'nda İstanbul'un Belleğine Yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.