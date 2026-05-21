Beylikdüzü Belediyesi'nden Müzeler Haftası'nda İstanbul'un Belleğine Yolculuk

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlediği ücretsiz gezi programına katılan vatandaşlar, İstanbul'un kültürel ve sanatsal mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalar yürüten Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik ücretsiz bir gezi programı düzenledi.

18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası dolayısıyla gerçekleşen programın ilk durağı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde yer alan ve ilçe belediyeleri arasında ilk eğitim tarihi müzesi olma özelliğini taşıyan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi oldu. Eğitim tarihine ışık tutan objeler, eski dönem okul materyalleri ve dönemsel belgeler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

KÜLTÜREL MİRASLA BULUŞAN ÖZEL GEZİ

Katılımcıların yoğun ilgisi ile gerçekleşen gezi kapsamında rehberler eşliğinde Atatürk Devrimleri Müzesi, Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi, Mübadele Müze Evi, Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi, İmzalı ve Birinci Baskı Kitaplar Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi ile Sadberk Hanım Müzesi ziyaret edildi.

Her biri farklı bir döneme ve belleğe ev sahipliği yapan müzeler, katılımcılara tarihi mekanları keşfetme imkanı sundu. Tarihi belgeler, özel koleksiyonlar ve çağdaş sanat eserleriyle buluşan katılımcılar, İstanbul'un kültürel belleğini yakından tanıdı.