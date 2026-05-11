Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı Davası: 3 Sanığa Müebbet Hapis

11.05.2026 17:49
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı sonucu ölen Muharrem Can Kurtuluş'un davasında 3 sanığa müebbet ceza verildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde otoparkta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muharrem Can Kurtuluş'un (27) ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklar Sonkan Gökmen, Asil Can Aras, Atakan Gökmen hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası uygulanmasına karar verdi.

Olay, 14 Aralık 2024 gece saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, sanıklar Sonkan G., Atakan G., Asilcan A. ile arkadaşları M.T. ve S.S. restoranda birlikte alkol aldı. Gece saat 00.27 sıralarında restorandan ayrılan grup otoparka geçti. Burada Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras, M.T.'nin aracına binerken, Atakan Gökmen ve S.S. başka bir araca geçti. İddiaya göre, otoparkta Muharrem Can Kurtuluş'un bulunduğu aracı gören Sonkan Gökmen, araçtan inerek Asil Can Aras ile birlikte Kurtuluş'un yanına gitti. İkili, Kurtuluş'a saldırarak cep telefonunu gasbetti. Tanık Erhan A.'dan yardım isteyen Kurtulmuş, kendi telefonunu aramasını istedi. Erhan A.'nın aramasına cevap veren Atakan G.'nin küfrederek Kurtuluş'un yerini sorduğu öne sürüldü. Bir süre sonra Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras'ın yeniden Kurtuluş'un yanına gittiği, Asil Can Aras'ın araçta bulunan tabancayı Atakan Gökmen'e verdiği, Gökmen'in de Kurtuluş'a 6-7 el ateş ettiği iddia edildi. Göğsünden vurulan Kurtuluş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler kaçtı. Soruşturma kapsamında Atakan Gökmen'in arkadaşı Taha Keskin'i arayarak yardım istediği belirlendi. Asil Can Aras ve Sonkan Gökmen aracın yanında yakalanırken, kaçmaya çalışan Atakan Gökmen ile Taha Keskin de kısa sürede gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Muharrem Can Kurtuluş'a ait cep telefonu, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakırköy 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 tutuklu sanık ile taraf avukatları ve Muharrem Can Kurtuluş'un ailesi katıldı.

'ELİME SİLAH GELİNCE BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI'

Tutuklu sanık Atakan Gökmen savunmasında, "Ben mütalaaya katılmıyorum. O gün sarhoştum kendimde değildim, o an kardeşim dövülüyordu. Elime silah gelince böyle bir olay yaşandı. Çok pişmanım asla böyle bir şey olsun istemezdim. Asla 3 kişi saldırmadık. Asil Can sadece seyretti Sonkan da asla kavgaya bulaşmadı" dedi.

Tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras da, mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, 'Hırsızlık' suçundan ise 3'er yıl hapis cezası verdi. Sanık Atakan Gökmen, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, 'Nitelikli yağma' suçundan beraat, 'Ruhsatsız silah kullanımı' suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Taha Keskin hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan beraatine karar verildi.

Kaynak: DHA

