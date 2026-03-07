Beylikdüzü'nde, trafikte tartıştığı kişinin otomobiline zarar veren kamyonet sürücüsüne 183 bin 492 lira ceza kesilirken, 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, seyir halindeki kamyonetin sürücüsünün bir otomobil sürücüsünü tehdit ettiği olayın 5 Mart'ta Beylikdüzü D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldiğini belirledi.
Aracıyla önünü kestiği otomobile zarar verdiği belirlenen kamyonet sürücüsünün kimliği, plaka bilgilerinden tespit edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü A.B'ye (37), Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 183 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, 60 gün süreyle A.B'nin ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Trafik Kavgası: 183 Bin Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?