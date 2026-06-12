Genç Mucitler Beylikdüzü'nde Bilimle Buluştu

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen "Beylikdüzü TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali", Yaşam Vadisi'nde iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Etkinlikte, ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladıkları bilimsel projeler yoğun ilgi gördü.

Beylikdüzü Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali", Yaşam Vadisi 1. Etap'ta gerçekleştirildi. İlçedeki okullardan gelen öğrenciler, hazırladıkları projelerle kurdukları stantlarda ziyaretçileri ağırladı. İki gün süren festivalde ziyaretçiler, öğrencilerin projeleri hakkında bilgi edinirken proje sahipleri de çalışmalarını anlatma ve soruları yanıtlama imkanı buldu. Festivalde ayrıca, Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde amatör müzik grupları sahne alırken, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Festivalde Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, stantları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇABA GÖSTERDİK"

Kaymakam Bülent Karacan, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine çıkabilmek için çocuklarımızın yapacağı güzel çalışmalara hep birlikte şahitlik ediyoruz. Valiliğimizin desteğiyle enstrümansız okul kalmaması, kütüphanesiz okul kalmaması, çocuklarımızın çalışabilecekleri güzel alanların oluşturulması ve yetenek taramalarının yapılması gibi çalışmaları hep birlikte hayata geçirerek onlar için daha güzel ortamlar oluşturmak adına çaba gösterdik. Ailelerin çocuklarıyla daha fazla ilgilenmesi ve bu süreci yalnızca öğretmenlerin ilgisine bırakmaması son derece önemli bir durum. Bu güzel çalışmadan dolayı Beylikdüzü Milli Eğitim Müdürlüğümüzü tebrik ediyor, desteklerinden dolayı Beylikdüzü Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BİLİMİN IŞIĞINDA YÜRÜYEN HER ADIM, AYDINLIK BİR GELECEĞİN KAPISINI ARALAR"

TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali'nin aynı zamanda geleceğin bilim insanlarının, mucitlerinin yetiştiği bir okul niteliğinde olduğunu vurgulayan Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi ise şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, yıl boyunca teknoloji, mühendislik, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki hazırladıkları seçkin çalışmalarıyla stantlarında ziyaretçileri ağırladı. Beylikdüzü Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlediğimiz bu etkinlikte, uygulamalı atölyeler ve bilim-sanat buluşmalarıyla da gençlerimize ilham vermeyi hedefliyoruz. Bu noktada, Seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ın bilime verdiği destekten gururla bahsetmek isterim. Kendisi, Beylikdüzü'nü bir bilim ve teknoloji üssü haline getirme vizyonuyla çalışıyordu. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nden Beylikdüzü SMART'a, TEKMER'den diğer tüm AR-GE ve inovasyon yatırımlarımıza kadar atılan her adımın mimarı sayın başkanımızdır. Onun öncülüğünde, bilimde öncü bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kendilerine bu anlamlı vizyon ve destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, sizler bu fuarın gerçek yıldızlarısınız. Hazırladığınız projelerle, sorduğunuz sorularla ve ürettiğiniz çözümlerle bizlere umut veriyorsunuz. Unutmayın ki bilimin ışığında yürüyen her adım, aydınlık bir geleceğin kapısını aralar."

"AMACIMIZ, ÇOCUKLARIMIZIN BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz da "Bu çalışmaları; öğretmenlerimizin rehberliğinde, öğrencilerimizin gayreti, yöneticilerimizin ve velilerimizin desteğiyle sizler için hazırladık. Amacımız, çocuklarımızın bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, sanat yeteneklerini ortaya çıkarmak ve aynı zamanda sosyal ve manevi değerlerini daha güçlü hale getirmek" ifadelerini kullandı.