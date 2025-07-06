Beylikdüzü'nde Yangın Paniği

Beylikdüzü'nde 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Adnan Kahveci Mahallesi Engin Sokak'taki 8 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına ve alt kattaki 2 daireye sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dairede hasar oluştu.
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