Beylikdüzü'nde Yol Kayması

İstanbul Beylikdüzü'nde, inşaat çalışmasının yapıldığı alanın bitişiğinde bulunan yolun kayması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kavaklı Mahallesi Çınarlı Sokak'ta çalışmaların sürdüğü inşaat alanının yanındaki yol kaymaya başladı.
Yolun bir bölümü inşaat alanına doğru kayarken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi.
Ekipler, yolun kayan kısmının bulunduğu alanın çevresine demir bariyerler koyarak tedbir aldı.
Olay, bölgede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
