Beylikdüzü Yaşam Bahçesi'nde yaz mevsimi için ilk fideler dikildi - Son Dakika
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Beylikdüzü Yaşam Bahçesi'nde yaz mevsimi için ilk fideler dikildi

Beylikdüzü Yaşam Bahçesi\'nde yaz mevsimi için ilk fideler dikildi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından üreten ve kendine yetebilen bir kent yaratma hedefiyle hayata geçirilen Yaşam Bahçesi'nde yaz mevsiminin ilk fideleri toprakla buluşturuldu. Bahçede mevsim sebze ve meyvelerinden oluşan 10 çeşit ürün ekildi.

09.05.2024 11:34  Güncelleme: 12:13
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından kent tarımına katkı sunması amacıyla hayata geçirilen Yaşam Bahçesi'nde yaz mevsiminin ilk fideleri dikildi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından üreten ve kendine yetebilen bir kent yaratma hedefiyle hayata geçirilen Yaşam Bahçesi'nde yaz mevsiminin ilk fideleri toprakla buluşturuldu.Yaşam Vadisi 3. etaba teğet 20 dönümlük bir alanda yer alan bahçede mevsim sebze ve meyvelerinden olan domates, patlıcan, salatalık, kabak, karpuz, kavun ve biber çeşitlerinin de olduğu toplam 10 çeşit ürün ekildi.

BAŞKAN ÇALIK DA KATILDI

Ekim etkinliğine katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir fidenin toprakla buluşmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Beylikdüzü'nün toprakları verimli, ne ekerseniz onu biçersiniz. Biz bugüne kadar hep sevginin tohumlarını ektik ve bizim ektiğimiz sevgi tohumları da bahçemize fayda sağlıyor. Burada herkes mutlu, herkes bir fideyi toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyor" diye konuştu.

Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin temiz ve güvenli gıdaya eriştiği projeyle bugüne kadar yaklaşık 250 tonun üzerinde mahsul üretildiğini de dile getiren Başkan Çalık, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde oluşturduğumuz Yaşam Bahçesi gerçekten çok özel bir alan. Bugün burada atalık tohumlarımızdan ürettiğimiz tohumları emekçi arkadaşlarımızla birlikte toprakla buluşturuyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde de hasadımızı yapacağız. Bir evin mutfağı neye ihtiyaç duyuyorsa biz onu Yaşam Bahçesi'nde üretiyoruz. Üretmek önemli ve bunu atalık tohumları ile üretmek çok daha kıymetli. Bu kentin toprakları bu kentin yoksullarını doyuracak diye yola çıkmıştık. Aynı anlayışla burada üretmeye devam edeceğiz ve tarımsal üretime katkı sağlayacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Yaşam Bahçesi'nde yaz mevsimi için ilk fideler dikildi - Son Dakika

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