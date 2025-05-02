Beylikova Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Ücretsiz Cuma Pazarı Servisi

(ESKİŞEHİR)- Beylikova Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ilçe merkezinde kurulan cuma pazarına ulaşım sorununu ortadan kaldıracak önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi. Belediye, ilçeye bağlı tüm kırsal mahallelerden cuma günleri ilçe merkezine ücretsiz servis uygulamasını başlattı.

Beylikova Belediyesi'nin servis hizmeti kapsamında 21 kırsal mahallede 7 farklı güzergah belirlendi. Bu güzergahlardan sabah saat 09.00 itibarıyla hareket eden servis araçları, vatandaşları ilçe merkezinde kurulan cuma pazarına ulaştırıyor. Vatandaşlar burada alışverişlerini ve işlerini tamamladıktan sonra öğleden sonra yine servis araçlarıyla mahallelerine geri dönüyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hakan Karabacak, seçim sürecinde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini vurguladı. Başkan Karabacak, "Bu uygulama, seçim sürecinde ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarımızdan en sık gelen taleplerden biriydi. Özellikle yaşlı kadınlarımız ve aracı olmayan hemşehrilerimiz, ilçe merkezine gelip alışveriş yapabilmekte büyük zorluk yaşıyordu. Onların hayatını kolaylaştırmak, sosyal belediyecilik anlayışımızın en temel gereğidir. Şimdi vatandaşlarımız her cuma günü sabah ücretsiz servislerle pazara gelecek, ihtiyaçlarını karşılayacak, ardından yine servislerle evlerine dönecek" dedi.

Başkan Karabacak, açıklamasında ayrıca bu hizmetin hayata geçmesinde emeği geçen tüm belediye personeline ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Halkımıza hayırlı, uğurlu olsun. Beylikova'da kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Biz halkımız için varız" diye konuştu.