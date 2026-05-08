Beylikova'da Anneler Günü Kutlandı

(ESKİŞEHİR) - Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Anneler Günü dolayısıyla ESMEK kursları ve pazar yerinde vatandaşlarla bir araya gelerek çiçek dağıttı.

Beylikova'da ESMEK kursları ve pazar yerinde vatandaşlarla bir araya gelinerek Anneler Günü kutlandı. 1000 adet çiçeğin dağıtıldığı etkinlikte, annelerin toplumdaki yeri ve aile içindeki önemine işaret edildi. Programa; Belediye Başkanı Hakan Karabacak, CHP İlçe Başkanı Yusuf Baykara, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Oruç ve Meclis Üyesi Mualla Pekkal katıldı. Etkinlik boyunca protokol üyeleri vatandaşlarla bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Karabacak, annelere yönelik destek ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği vurgulayarak, "Annelerimiz, hayatımızın en kıymetli değeridir. Sevgi, fedakarlık ve emekleriyle toplumun temelini oluşturan annelerimizin her zaman yanındayız. Bu özel gün vesilesiyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık ve huzur diliyorum" dedi.