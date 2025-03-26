Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Ses Kaydı İle İlgili Suçlamaları Reddetti

Haber: EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul Adliyesi'ne gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in, "Ses kaydı sosyal medyaya düştüğünden beri, bu ses kaydının mağduru durumundayım. Hiçbir ilgim olmadığı halde bu ses kaydının yapıldığı yerde varmışım gibi bir algı oluşturularak hakkımda karalama yapılmaktadır." dediği öğrenildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne eşi Ayşen Güney ve avukatları ile geldi. Savcılık katına çıkan Güney, yaklaşık 1 saat 15 dakika ifade verdi. Güney, ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

İfade işlemi sırasında Güney'e sosyal medyada dolaşan ses kaydının dinletildiği belirtildi. Güney'in de ses kaydına ilişkin "Ses kaydında yapılan konuşmaları kimlerin yaptığı ya da konuşulan hususların doğru olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ses kaydı sosyal medyaya düştüğünden beri bu ses kaydının mağduru durumundayım. Hiçbir ilgim olmadığı halde saki bu ses kaydının yapıldığı yerde varmışım gibi bir algı oluşturularak hakkımda karalama yapılmaktadır. Bu hususa ilişkin ses kaydını ilk olarak paylaştığını düşündüğümüz Savcı Sayan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ben, benim sesim olduğu iddia edilen hususları kabul etmiyorum" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Güney'in CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimiyle ilgili de şüphesinin olmadığını belirttiği, teknolojinin geliştiğini, ses kayıtları incelendiğinde konuşan kişilerin kim olduklarının ortaya çıkacağını söylediği kaydedildi.