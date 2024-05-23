Beyoğlu Belediyesi 'Ortak Akıl Buluşmaları' düzenliyor

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(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi, geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek için 'Ortak Akıl Buluşmaları' düzenleyecek. Buluşmaların ilki, Belediye Başkanı İnan Güney'in katılımıyla 25 Mayıs Cumartesi günü Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, vatandaşlara seçim sürecinde verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Belediye, 2025-2029 Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nun geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek için "Ortak Akıl Buluşmaları" düzenleyecek. Başkan Güney'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan buluşmalarda vatandaşlar, talep ve önerilerini dile getirecek.

İlçenin geleceğinin planlanacağı Ortak Akıl Buluşmaları'nın ilki 25 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 arasında, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda not edilecek olan talep ve öneriler, konu başlıklarına göre sınıflandırılarak ortak havuzda toplanacak. Buluşmalarda ilçedeki tüm kurum ve kuruluşların talep ve önerileri de alınarak, halkın söz sahibi olması sağlanacak. Elde edilecek verilerle yol haritası belirlenerek, Beyoğlu'nun beş yıllık stratejik planı oluşturulacak.