Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsü çarpıştı, yola dökülen yağ trafiği aksattı
İstanbul Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı Şişhane mevkisinde bir İETT otobüsü, durağa yanaşan başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışma sonucu yola dökülen motor yağı nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, yağın temizlenmesinin ardından akış normale döndü.
İstanbul Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu yola dökülen yağ nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Tarlabaşı Bulvarı Şişhane mevkisinde seyreden bir İETT otobüsü, durağa yanaşmaya çalışan başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüslerden birinden yola motor yağı aktı.
Yol yüzeyinin kayganlaşması nedeniyle motosiklet ve otomobil sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak araç geçişlerini kontrollü sağladı.
Yola dökülen yağın temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA
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