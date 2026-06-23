Beyoğlu'nda 6 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyoğlu'nda 6 Katlı Binada Yangın

Beyoğlu\'nda 6 Katlı Binada Yangın
23.06.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu’ndaki 6 katlı binanın dördüncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beyoğlu'nda 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kılıçali Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi'ndeki 6 katlı binanın dördüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Kaynak: AA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Beyoğlu, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 6 Katlı Binada Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devasa bloklar Faroz Limanı’na dizildi, görenler Çin Seddi’ne benzetti Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Asrın felaketinde ’öldü’ ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi Asrın felaketinde 'öldü' ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
İran, Hamaney’in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek İran, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım

19:49
Galatasaray Basketbol Takımı’nda 2 ayrılık
Galatasaray Basketbol Takımı'nda 2 ayrılık
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
17:52
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı’dan üzen haber
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber
17:29
Fethiye’deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 20:10:14. #7.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 6 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.