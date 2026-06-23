Beyoğlu\'nda 6 Katlı Binada Yangın

Beyoğlu'nda 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kılıçali Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi'ndeki 6 katlı binanın dördüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında binada hasar oluştu.
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