Beyoğlu'nda Alkollü Oğul ve Baba Kavgası - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Alkollü Oğul ve Baba Kavgası

Beyoğlu\'nda Alkollü Oğul ve Baba Kavgası

Beyoğlu'nda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, babasıyla motosiklet yüzünden kavga etti.

08.10.2024 10:22
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Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, kullanması için kendisine motosikletini vermeyen babasıyla tartıştı. Sokakta da devam eden tartışmada alkollü kişi, babasına küfür edince kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 01.00 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, kullanmak için babasından motosikleti istedi. Ancak babası, alkollü olması nedeniyle oğluna motosikleti vermek istemedi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Oğlunun babasına küfür etmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Sokakta da devam eden kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Alkollü Oğul ve Baba Kavgası - Son Dakika

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