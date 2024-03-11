Beyoğlu'nda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beyoğlu'nda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki başka bir binanın çatısına da sıçradı. Yangının çıktığı katta yalnız yaşayan bir kişinin cesedine ulaşıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak her iki binada da hasar meydana geldi.

11.03.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Beyoğlu'nda, 4 katlı binanın çatı katında çıkan, bitişikteki bir binanın çatısına da sıçrayan yangının çıktığı katta 1 kişi ölü bulundu.

Dün akşam, Tarlabaşı Kömürcü Zeynel Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katında çıkıp giderek büyüyen yangının söndürülmesinin ardından inceleme başlatıldı.

Yangının çıktığı kata giden itfaiye ekipleri, burada yalnız yaşadığı öğrenilen Adem Bayrak'ın (64) cesedine ulaştı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay

Tarlabaşı'ndaki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Hızla büyüyen alevlerin bitişikteki binanın çatısına sıçraması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Yangın, itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken her iki binada da hasar meydana gelmişti.

Kaynak: AA

İtfaiye, Beyoğlu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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