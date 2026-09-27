Beyoğlu'nda dronlu denetimde fuhuş pazarlığı belirlendi, 17 işletmeye ceza uygulandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda dronlu denetimde fuhuş pazarlığı belirlendi, 17 işletmeye ceza uygulandı

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Beyoğlu\'nda dronlu denetimde fuhuş pazarlığı belirlendi, 17 işletmeye ceza uygulandı
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Beyoğlu'nda huzur ve asayiş denetiminde 25 eğlence mekanı, 5 otel ve 2 binadaki 10 nokta kontrol edildi. Dronla tespit edilen fuhuş pazarlığı üzerine 4 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 otel ve 2 eğlence yeri mühürlenirken 17 işletmeye para cezası uygulandı.

BEYOĞLU'nda 'huzur ve asayiş' denetimi kapsamında, çok sayıda umuma açık eğlence mekanı ile aralarında otellerin de bulunduğu birçok noktada denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında bir sokaktaki fuhuş pazarlığı ise dronla tespit edildi. Denetimler sonucu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bazı işletmeler mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, ilgili şube müdürlüklerinin katılımıyla, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve çevresindeki ara sokaklar ile umuma açık eğlence yerlerinde dron destekli denetim yapıldı. Denetim kapsamında 25 umuma açık eğlence mekanının yanı sıra 5 otel ile 2 binada bulunan toplam 10 noktada, ayrıca cadde ve sokaklarda genel ahlaka aykırı davranışların önlenmesine yönelik kontroller gerçekleştirildi.

FUHUŞ PAZARLIĞI DRONLA BELİRLENDİ

Denetimler sırasında sokak aralarında yapılan fuhuş pazarlığı, dronla tespit edildi. Bunun üzerine 4 kişi hakkında 'fuhuşa aracılık ve yer temin etme' suçundan işlem yapıldı. Genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunduğu belirlenen 27 kişi hakkında işlem uygulandı. Ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 bina denetlenirken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeri ile 2 otel mühürlendi.

17 İŞLETMEYE PARA CEZASI

Denetimler sırasında bin 737 kişi Genel Bilgi Tarama(GBT) sorgulamasından geçirilirken, 3 aranan kişi ile 2 kaçak göçmen yakalandı. Bunun yanında 12 kişi hakkında çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem uygulandı. Üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan umuma açık eğlence yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde ise; 'tütün mamulleri kullanımı', 'faaliyet konusuna aykırılık', 'mesul müdürlük belgesinin bulunmaması', 'sigortasız işçi çalıştırılması' ve 'işletme dışında müzik yayını yapılması' şeklinde mevzuata aykırılıklar nedeniyle toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda dronlu denetimde fuhuş pazarlığı belirlendi, 17 işletmeye ceza uygulandı - Son Dakika
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