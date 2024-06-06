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Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde 32 iş yerine işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği koordinesinde Asayiş Şubesi, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Çocuk Şubesi, Özel Güvenlik Denetleme Şubesi, Önleyici Hizmetler Şubesi, Basın Protokol ve Halkla İlişkiler Şubesi ile Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler umuma açık yerlerde uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler uygulamada 448 kişiyi sorguladı, 119 araç ile 82 motosikleti kontrol etti.

İlçede denetlenen umuma açık 38 eğlence mekanı denetlenirken, bu mekanların 8'inde kapalı alanda tütün mamulleri kullanıldığı, 3'ünün canlı müzik izin belgesinin olmadığı, 7'sinin mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, 5'inin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesinin güncel olmadığı, 7'sinde sigortasız işçi çalıştırıldığı, birinde 18 yaşından küçük müşteri olduğu ve bir mekanın ise ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ekipler bu mekanların 32'si hakkında işlem yaptı. Çalışma ruhsatı bulunmayan eğlence mekanı kapatıldı, iki yabancı uyruklu hakkında ise tutanak düzenlendi.