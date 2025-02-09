Beyoğlu\'nda Elektrik Sobasından Yangın Çıktı

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BEYOĞLU'nda bir binanın bodrum katındaki evde elektrik sobasından yangın çıktı. Alev alev yanan daire itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 19.45 sıralarında Çukur Mahallesi Demirbaş Sokak'taki bir binanın bodrum katında çıktı. Elektrik sobasından başlayan yangın, kısa sürede yayılarak üst kata sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle sokağa çıkan mahalleli çalışmaları izledi. Ekiplerin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı, fakat dairenin kapısının açık bırakıldığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen evde çıkan yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.