Beyoğlu'nda Emekli İkramiyesi Tartışması

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Beyoğlu Belediye Meclisinde emekli olan belediye çalışanlarına verilecek emekli ikramiyeleri tartışıldı.

Beyoğlu Belediye Meclisinin aralık ayı toplantılarının birinci oturumu, Belediye Başkanı İnan Güney'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Birol Kardaş, sosyal demokrat bir parti olan CHP yönetiminin, işçi hakları konusunda hassasiyetini her zaman dile getirdiğini söyledi.

CHP'nin asgari ücret görüşmelerinde hükümetin belirlediği ücreti beğenmeyip bunun iki katını talep ettiğini ancak yerel yönetimlerindeki Beyoğlu'nda işçilerin hakkını vermediğini dile getiren Kardaş, şunları kaydetti:

"Gel gör ki Beyoğlu'nda yerel yönetimde iktidar olan CHP yönetimi, işçi haklarına ne kadar önem verdiğini, emekli olan işçi kardeşlerimize yaptığı ödemeler ile net bir şekilde ortaya koymuştur. Zor zamanlarında güvence olarak gördükleri emekli ikramiyelerinin maalesef 7 ila 12 taksit yapılarak ödeneceği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bu uygulama ile emeklilerimizin hayalleri suya düşmüş, ikramiyeleri pul edilmiş, emekleri heba ve zayi edilmiştir."

Beyoğlu Belediyesinde hizmet ettikten sonra emekli olan ve tazminatları almayan 50 kişinin bulunduğunu belirten Kardaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vefa beklerken mağdur olan emekli kardeşlerimizin yazdıklarını onların kaleminden sizlerle paylaşmak istiyorum. 'Ben Hızır Karaaslan. Beyoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğünde vardiya amiri olarak 15 yıl görev yaptım. Çeşitli sebepler, mobbingden dolayı 2024 Ekim ayında emekliliğe ayrıldım. O tarihten itibaren tazminatımı alamadım. Bu durumda olan çok arkadaşımız mevcut. Yaklaşık sayı 50 kişidir. Uğraşmamıza rağmen tarafımıza ödemeyle ilgili bir bilgi verilmedi. Kendi çabalarımızla görüşmeye, bilgi almaya çalıştık fakat bir ilerleme sağlayamadık. İlgili başkan yardımcıları muhatap bile olmuyorlar."

Kardaş, mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen emeklilerin belediyeden bir an önce çözüm beklediklerini ifade etti.

"Biz Beyoğlu'nu tekrar hak ettiği noktaya getiririz"

Bunun üzerine söz alan Belediye Başkanı Güney, "Belediye niye ödeyemiyor? Para yok, doğru mu? Para niye yok acaba? Batık bir belediye var. Özel şirket olsa iflas verilmesi, konkordato ilan edilmesi gerekiyordu. Batık bir belediyeyi günün sonunda almışız, vatandaşımızla billboardlardan paylaşmışız. Siz gelip 'Emekli ikramiyesi niye ödenmiyor? diye soruyorsunuz. Siz de çok iyi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesinin borçlarını vatandaşlara hatırlatmak için tekrar billboardlara asacaklarını belirten Güney, "Biz bu kadar batık bir belediye beklemiyorduk ama biz düzeltiriz Allah'ın izniyle, onu da en iyi Beyoğlu halkı bilir. Düzeltmek yine bize düştü. Biz Beyoğlu'nu tekrar hak ettiği noktaya getiririz. Bu hafta bir daha belediyenin borçlarını billboardlara asalım. Beyoğlu halkı bir daha hatırlasın o borçları, hafızaları tazeleyelim. Çabuk unutuluyor, müsaade etmeyelim." şeklinde konuştu.

AK Parti Grubu Meclis üyeleri, "Beyoğlu Belediyesinin en az borçla alınan belediye olduğu"nu belirterek Güney'e tepki gösterdi.