Beyoğlu'nda Gecekonduda Yangın

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Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi hafif yaralandı.

İstiklal Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi'ndeki iki katlı gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve evi saran alevleri söndürmek için mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla çektikleri hortumla yangına su tutarken, bazıları da damacana ile alevlere su serpti.

Yangın çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda hafif yaralanan bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.