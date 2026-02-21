Beyoğlu\'nda Gecekonduda Yangın

Beyoğlu'nda gecekonduda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
