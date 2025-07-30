Beyoğlu\'nda İş Yeri Kurşunlandı

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda iş yerini kurşunlayan şüpheli, kamera görüntülerinden tespit edilerek hamamda yakalandı. Olaya karışan biri 15 yaşında 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş yerini kurşunlama anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Çukurcuma Mahallesi'nde 27 Temmuz'da saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine silahlı saldırı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Yapılan incelemelerde iş yerinin önünde 3 adet boş kovan ve camlarda 2 adet isabet olduğu tespit edildi. Çevrede yapılan incelemede iş yerine saldıran kişilerin eşkalleri tespit edildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yerlerini tespit ettiği M.A. (15), M.B.A.(20), K.K.(19) ve R.D.(32) isimli 4 kişiyi hamamda olayda kullanılan silahla yakalayarak gözaltına aldı.

İŞ YERİNİN KURŞUNLANMA ANI KAMERADA

İş yerinin kurşunlanması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin silahını çıkararak iş yerine art arda ateş etmesi görülüyor. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli "İşyeri Kurşunlama" suçundan adliyeye sevk edildi.